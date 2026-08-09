मृतक का सुसाइड नोट गायब, फिरोजपुर में पुलिस के सेवानिवृत्त ASI पर मामला दर्ज; जांच में मिली लापरवाही

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। आत्महत्या के एक संवेदनशील मामले में मृतक के सुसाइड नोट और हाथ की लिखावट को जांच अधिकारी तक पहुंचाने के बजाय उसे गायब करने के आरोप में फिरोजपुर पुलिस ने अपने ही विभाग के सेवानिवृत्त सहायक थानेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपित की पहचान गुरचरण सिंह के रूप में हुई है।

वह सेवानिवृत्त होने से पहले उप कप्तान पुलिस शहरी, फिरोजपुर के कार्यालय में रीडर के पद पर तैनात था। जानकारी के अनुसार थाना कुलगढ़ी में 25 नवंबर 2024 को हरविंदर सिंह की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज किया गया था। केस की जांच के दौरान क्राइम जोन बठिंडा के उप कप्तान पुलिस की ओर से उप कप्तान पुलिस शहरी, फिरोजपुर के कार्यालय से मृतक का असली सुसाइड नोट का रिकार्ड मांगा गया था।