हजार करोड़ की मशीन खरीद पर ED की नजर, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जांच तेज; 100 से अधिक अधिकारियों का वेतन रुका

संवाद सहयोगी, फरीदकोट। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में पिछले तीन वर्षों में खरीदी गई मशीनों की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। इस मामले में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की खरीदारी की गई है, जिसके संबंध में जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इससे पहले, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो भी इस मामले की जांच कर चुका है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 से मई 2026 के बीच यूनिवर्सिटी को मेडिकल शोध और उपचार के लिए आधुनिक मशीनें खरीदने के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए थे। आरोप है कि इन मशीनों की खरीद में नियमों का पालन नहीं किया गया।