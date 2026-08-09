अमृतसर में डॉक्टर को पिस्टल दिखा 10 लाख की फिरौती मांगी, 12 घंटे में आरोपी पकड़ा; कर्ज चुकाने के लिए उठाया कदम

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। अमृतसर के मजीठा रोड थाना पुलिस ने डॉक्टर को पिस्टल दिखाकर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने के मामले को 12 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपित 51 वर्षीय सुखबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के कब्जे से .32 बोर की पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक स्कूटर और काले रंग का हेलमेट बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। 8 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 11 बजे डॉक्टर अपने क्लीनिक में मौजूद थे। इसी दौरान काले रंग का हेलमेट पहने एक व्यक्ति क्लीनिक में दाखिल हुआ। उसने कथित तौर पर पिस्टल निकालकर डॉक्टर की तरफ तान दी और धमकाते हुए सोमवार तक 10 लाख रुपये तैयार रखने को कहा। इसके बाद आरोपित पिस्टल लेकर वहां से फरार हो गया।

घटना के बाद डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर मजीठा रोड थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग-अलग पहलुओं से जांच की और आरोपित की पहचान करने के प्रयास शुरू किए।

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पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपित भवाई नगर, मजीठा रोड का रहने वाला है और उसकी उम्र 51 वर्ष है। वह मजीठा रोड पर कुलचे की दुकान चलाता था। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह कर्ज के बोझ के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इसी वजह से उसने डॉक्टर को धमकाकर फिरौती मांगने का रास्ता अपनाया।

पुलिस के अनुसार, आरोपित के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके बावजूद डॉक्टर को क्लीनिक में पिस्टल दिखाकर धमकाने और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने की घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। अदालत में पेश कर लिया जाएगा पुलिस रिमांड गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस की ओर से पूछताछ के लिए उसका रिमांड लेने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस इस दौरान वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, फिरौती मांगने की योजना और डॉक्टर को निशाना बनाने के कारणों के बारे में जानकारी जुटाएगी।