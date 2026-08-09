सरहिंद में कांवड़ियों को रौंदने वाली गाड़ी बरामद, मालिक हुआ अरेस्ट; स्पीकर संधवां ने मुआवजे का किया एलान
सरहिंद हाईवे हादसे में तीन कांवड़ियों की मौत के बाद पुलिस ने 12 घंटे में हादसे वाली महिंद्रा एसयूवी बरामद कर मालिक को गिरफ्तार किया। मृतकों को मुआवजा ...और पढ़ें
HighLights
फतेहगढ़ साहिब में कांवड़ियों को रौंदने वाला वाहन बरामद।
हादसे के 12 घंटे के भीतर वाहन मालिक गिरफ्तार।
स्पीकर संधवां ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया।
नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार देर रात कांवड़ियों को रौंदने के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए हादसे में शामिल महिंद्रा एसयूवी बरामद कर ली है। पुलिस ने वाहन के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में कोटकपूरा के तीन कांवड़ियों की मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद घटनास्थल पर डटे कांवड़ियों को आरोपित की गिरफ्तारी का भरोसा मिला है। शनिवार देर रात करीब दो बजे सरहिंद से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ियों को वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी।
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घटनास्थल से मिली नंबर प्लेट से खुला सुराग
पुलिस को घटनास्थल से वाहन की नंबर प्लेट मिली थी। इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई थी। पुलिस उपाधीक्षक फतेहगढ़ साहिब कुलबीर सिंह संधु और सरहिंद थाना प्रभारी राजवंत सिंह की अगुवाई में कई टीमें गठित की गईं।
पुलिस टीमों ने वाहन की तलाश करते हुए उसे लुधियाना से बरामद कर लिया। इसके साथ ही पक्खोवाल रोड निवासी त्रिलोचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था और घटना के बाद वाहन को कहां ले जाया गया।
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घटनास्थल पर पहुंचे स्पीकर संधवां
हादसे के बाद सुबह विधायक लखबीर सिंह राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां मौजूद कांवड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने कांवड़ियों को आरोपित की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया था। इसके बाद कोटकपूरा के विधायक और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां भी घटनास्थल पर पहुंचे।
संधवां ने अपने विधानसभा क्षेत्र से आए कांवड़ियों से मुलाकात कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मौके पर मौजूद कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी ली। पुलिस द्वारा वाहन बरामद करने और उसके मालिक को गिरफ्तार करने की जानकारी मिलने पर उन्होंने संतुष्टि जताई।
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मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख की सहायता
कुलतार सिंह संधवां ने हादसे में जान गंवाने वाले तीनों कांवड़ियों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवार को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा हादसे में गंभीर रूप से घायल कांवड़िये के इलाज का पूरा खर्च पंजाब सरकार की ओर से उठाया जाएगा।
हादसे के बाद कोटकपूरा से आए कांवड़ियों में रोष था। वे घटनास्थल पर डटे हुए थे और आरोपित की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस की ओर से वाहन बरामद कर मालिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें बड़ी कार्रवाई का भरोसा मिला है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। हादसे के कारणों, वाहन की गति और घटना के समय वाहन चला रहे व्यक्ति सहित अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस कार्रवाई के बाद अब हादसे में शामिल वाहन और उसके मालिक तक पहुंच गई है। आगे की जांच के आधार पर मामले में अन्य कार्रवाई की जाएगी।