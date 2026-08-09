सरहिंद में कांवड़ियों को रौंदने वाली गाड़ी बरामद, मालिक हुआ अरेस्ट; स्पीकर संधवां ने मुआवजे का किया एलान

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार देर रात कांवड़ियों को रौंदने के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए हादसे में शामिल महिंद्रा एसयूवी बरामद कर ली है। पुलिस ने वाहन के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में कोटकपूरा के तीन कांवड़ियों की मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद घटनास्थल पर डटे कांवड़ियों को आरोपित की गिरफ्तारी का भरोसा मिला है। शनिवार देर रात करीब दो बजे सरहिंद से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ियों को वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस टीमों ने वाहन की तलाश करते हुए उसे लुधियाना से बरामद कर लिया। इसके साथ ही पक्खोवाल रोड निवासी त्रिलोचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था और घटना के बाद वाहन को कहां ले जाया गया।

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घटनास्थल पर पहुंचे स्पीकर संधवां हादसे के बाद सुबह विधायक लखबीर सिंह राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां मौजूद कांवड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने कांवड़ियों को आरोपित की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया था। इसके बाद कोटकपूरा के विधायक और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां भी घटनास्थल पर पहुंचे।

संधवां ने अपने विधानसभा क्षेत्र से आए कांवड़ियों से मुलाकात कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मौके पर मौजूद कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी ली। पुलिस द्वारा वाहन बरामद करने और उसके मालिक को गिरफ्तार करने की जानकारी मिलने पर उन्होंने संतुष्टि जताई।

हादसे के बाद कोटकपूरा से आए कांवड़ियों में रोष था। वे घटनास्थल पर डटे हुए थे और आरोपित की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस की ओर से वाहन बरामद कर मालिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें बड़ी कार्रवाई का भरोसा मिला है।