जालंधर में CM मान ने रखी गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र की नींव, शिक्षा को बताया गरीबी खत्म करने का रास्ता

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को जालंधर के नौगज्जा-बल्लां में श्री गुरु रविदास महाराज वाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर रखा। इस दौरान उन्होंने गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं और उनकी वाणी के महत्व पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि गुरुओं की वाणी मानवता को सही दिशा दिखाने का काम करती है।

गुरु रविदास महाराज ने समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय का संदेश दिया, जिसे आज के समाज में भी अपनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लाल-पीले और नीले कार्ड से किसी परिवार को कुछ समय के लिए रोटी तो मिल सकती है, लेकिन गरीबी का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।

गरीबी तभी खत्म होगी, जब पंजाब के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर अपने पैरों पर खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलें और वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और प्रदेश की तरक्की में योगदान दें।

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उन्होंने कहा कि जब बच्चे पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़े होंगे और रोजगार हासिल करेंगे, तभी परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। उनका कहना था कि किसी भी समाज का भविष्य उसके बच्चों की शिक्षा से तय होता है।

गुरु रविदास की वाणी घर-घर पहुंचाने का प्रयास मान ने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज वाणी अध्ययन केंद्र के माध्यम से बच्चों को उनकी वाणी और शिक्षाओं का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। बच्चे गुरु रविदास महाराज के संदेश को समझेंगे और उसे समाज तक पहुंचाने में भी भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि गुरु रविदास महाराज ने जात-पात, भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को समानता और भाईचारे का रास्ता दिखाती हैं। सरकार का उद्देश्य उनकी शिक्षाओं को घर-घर तक पहुंचाकर समरस समाज का निर्माण करना है।