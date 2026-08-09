स्मार्ट कही जाने वाली चंडीगढ़ पुलिस का ये सिस्टम सही है? चोरी की शिकायत पर 8 माह बाद FIR होने पर उठे सवाल

मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। घर में दो बार चोरी होने के बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए एक व्यक्ति को थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय तक चक्कर काटने पड़े। आखिरकार करीब आठ महीने बाद सेक्टर-11 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या स्मार्ट कही जाने वाली चंडीगढ़ पुलिस का ये सिस्टम सही है।

मामला सेक्टर-24 डी स्थित मकान नंबर 3004 का है, जहां दिसंबर 2025 में दो अलग-अलग तारीखों में चोरी होने की शिकायत दी गई थी। गिरिजेश कुमार पांडेय के अनुसार, वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 11 से 31 दिसंबर 2025 तक पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के चौरा खास गांव गए हुए थे।

उनकी गैरमौजूदगी में उनके घर में 16 तथा 26 दिसंबर को चोरी हुई। चोर घर से 41,500 रुपये नकद के अलावा सोने के कानों के झुमके, मंगलसूत्र, नोज पिन, अंगूठी, चांदी की पायल और चांदी के पांच सिक्के समेत अन्य कीमती सामान ले गए।