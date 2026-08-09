सड़क धंसने से मकान पर मंडराया खतरा, लुधियाना निगम ने कंक्रीट भरकर संभाला; केबल डालने से हुआ सीवर पंक्चर!

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के किचलू नगर में वीरवार को अचानक सड़क धंसने की घटना के बाद असुरक्षित मकान को अब सुरक्षित कर लिया है। सड़क धंसने से बने गहरे गड्ढे के कारण मकान की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। एहतियात के तौर पर मकान खाली करवाया गया था। अब इसे सुरक्षित करने का काम पूरा कर लिया गया है और सड़क के दूसरी तरफ कंक्रीट की दीवार बनाने की तैयारी चल रही है।

अभी तक सड़क धंसने के वास्तविक कारण की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अधिकारियों की प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10 फुट चौड़ी सीवर लाइन में केबल वायर डालते समय किसी तरह का सुराख हो गया होगा।

इसके बाद सीवर से पानी का रिसाव हुआ और धीरे-धीरे आसपास की मिट्टी खिसकने से सड़क के नीचे खाली जगह बन गई। हालांकि, अधिकारियों ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही सड़क धंसने के सही कारण का पता चल सकेगा।

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घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलने पर नगर निगम और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क के पास स्थित मकान की सुरक्षा को लेकर तत्काल कदम उठाए गए।

अधिकारियों का ध्यान फिलहाल सड़क के नीचे बने हिस्से को स्थिर करने और आसपास के मकानों को किसी भी संभावित नुकसान से बचाने पर है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही सड़क की मरम्मत का अगला चरण शुरू किया जाएगा।

सीवर में केबल डालने से नुकसान की आशंका प्राथमिक तौर पर नगर निगम को आशंका है कि भूमिगत केबल डालते समय सीवर लाइन को नुकसान पहुंचा हो सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 10 फुट चौड़ी सीवर लाइन में केबल डालने के दौरान सुराख हुआ होगा। इससे रिसाव होने और मिट्टी के कटाव की स्थिति बनने की आशंका है। इसी कारण सड़क के नीचे की जमीन कमजोर हुई और अचानक सड़क धंस गई।