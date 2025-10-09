फिरोजपुर में गट्टी राजोके स्कूल के 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के बैग से मिला देसी कट्टा, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। सरहदी गांव गट्टी राजाेके सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी के बैग से देसी कट्टे की बरामदगी के बाद स्कूल में दशहत का माहैल बन गया। स्कूली विद्यार्थी बैग में देसी कट्टा लेकर अपने साथी विद्यार्थियों के साथ स्कूल में पहुंचा था। इसकी सूचना मिलने के बाद स्कूल स्टाफ की ओर से पुलिस को सूचना दी गई जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम की ओर से उक्त देसी कट्टे की बरामदगी की गई व विद्यार्थी को हिरासत में लिया गया।

वहीं अब तक उक्त देसी कट्टा विद्यार्थी स्कूल में क्यों लेकर पहुंचा था इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी शहरी सुखविंद्र सिंह ने बताया कि गांव गट्टी राजोके के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी से एक देसी कट्टे की बरामदगी हुई है फिलहाल पुलिस की ओर से उक्त देसी कट्टे को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान उक्त विद्यार्थी ने बताया कि उसके दोस्त ने उक्त कट्टा उसे दिया था जोकि काफी पुराना है व उस काफी जंग लगी हुई है। अब तक उसकी ओर से किसी वारदात को अंजाम दिया गया है या कोई ओर अपराध किया गया है ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस की ओर से उक्त विद्यार्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।