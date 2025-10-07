फिरोजपुर: BSF चौकी के पास पाकिस्तान की ओर से खेतों में भरने लगा पानी, सतलुज नदी में जलस्तर बढ़ने से टेंशन में किसान
सतलुज नदी में जलस्तर बढ़ने से बीएसएफ चौकी सतपाल के पास पाकिस्तान की ओर से गट्टी राजोके गांव के खेतों में पानी भरने लगा है। पिछली बाढ़ से बनी नई नदी में जलभराव हो रहा है जिससे किसानों में चिंता है। पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ने कहा कि जलस्तर बढ़ने पर खेतों को नुकसान हो सकता है।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। सतलुज दरिया में जलस्तर बढ़ने के बाद बीएसएफ की सतपाल के चौकी के नजदीक फिर पाकिस्तान की ओर से पानी गांव गट्टी राजोके के खेतों में भरने लगा। बीते दिनों आई बाढ़ के दौरान यहां पाकिस्तान की ओर से आए पानी के कारण एक नई नदी बन गई थी जिसमें अब पानी भरने लगा है।
हालांकि अभी पानी उक्त फाट में ही जमा हो रहा है। अगामी दिनों में अगर पानी बढ़ा तो फिर से खेतों को नुक्सान होगा । गांव के पूर्व सरपंच बलबीर सिंह ने कहा कि फिलहाल पानी उक्त फाट में ही बह रहा है। अगर दरिया में जलस्तर बढ़ा तो पानी फिर घूमकर पाकिस्तान की ओर होता हुआ गांव के खेतों में पहुंच जाएगा जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।