फिरोजपुर: मोची बाजार में RSS कार्यकर्ता की हत्या, सोशल मीडिया पर खालिस्तना समर्थक ने ली जिम्मेदारी 

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। शहर के व्यस्त मोची बाजार क्षेत्र में शनिवार की शाम को गोली मारकर की गई आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद एक खालिस्तान संगठन की ओर पत्र जारी कर हत्या की जिम्मेवारी ली गई है।

हालांकि, पुलिस की ओर से उक्त पत्र को जाली बताया गया है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है व उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

शेरे पंजाब ब्रिगेड नाम के एक लेटर हैड के नाम से जारी पत्र में लिखा गया है कि वे खालिस्तान की आजादी के संघर्ष में योगदान डालने के लिए शेरे पंजाब ब्रिगेड की स्थापना का ऐलान करते हैं।

वह प्रण करते हैं कि हिंदुस्तान के पंजाब पर जबरी कब्जे के खिलाफ चल रहे धर्म युद्ध में वह फैसलाकुन निशाने भाव खालिस्तान की स्थापना तक इस जंग को हर तरह से जारी रखेंगें।

इसी निशाने को मुख्य रखते हुए हमारी इस जंग में हिंदू सरकार का मोहरा बनकर पंजाब के अंदर सिखों को हिंदुत्व अंदर मिलाने वाले हिंदुवादी गिरोह आरएसएस के आगू बलदेव राज अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा जोकि खुद भी आरएसएस का सदस्य था उसे फिरोजपुर के मोची बाजार क्षेत्र सोधा गया है। बलदेव राज का पूरा परिवार आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है।