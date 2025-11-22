RSS कार्यकर्ता हत्याकांड: शूटर को पनाह देने वाली महिला गिरफ्तार, कई धाराओं के तहत दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। 15 नवंबर को शहर के मोची बाजार में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा को गाेली माकर हत्या करने वाला मुख्य शूटर हत्या के बाद फिरोजपुर से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार अब तक वह शूटर उनकी गिरफ्त से बाहर है मगर उक्त शूटर को पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए अपने घर में पनाह देने वाली लुधियाना निवासी एक महिला को थाना सिटी पुलिस ने अपनी जांच के दौरान गिरफ्तार किया है।

वहीं उसके खिलाफ थाना सिटी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है व अब पुलिस उक्त आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामलें के जांच अधिकारी थाना सिटी फिरोजपुर के इंस्पैक्टर जतिन्द्र सिंह ने अनुसार उन्हें सूचना मिली कि नवीन अरोड़ा हत्याकांड मामले का आरोपित नछतर सिंह पुत्र इंदराज निवासी तीहांग जिला जालंधर नवीन की हत्या कर फिरोजपुर से फरार हो गया था।

उसे पुलिस से पकड़े जाने से बचाने के लिए आरोपित भावना पुत्री अशोक कुमार निवासी गली नंबर 1 कैपनी बाग टिब्बा रोड लुधियाना ने अपने घर में पनाह दी हुई थी और अब वह आरोपित वहां से भी फरार हो गया।

मुखबिर ने उन्हें बताया कि अगर उक्त महिला भावना को पकड़ा जाए तो वह आरोपित के ठिकानों के बारे में बता सकती है। इस पर पुलिस ने आरोपित भावना के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस भावना से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामलें में शामिल अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिसके बाद अह्म खुलासे होने की संभावना है।

बता दें कि नवीन अरोड़ा हत्याकांड मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी हैं । उनमें हत्या से पूर्व रैकी करने वाले व दूसरे बाजार में शूटरों को बैकअप देने वाले आरोपित हर्ष और कनव को गिरफ्तार किया गय था।