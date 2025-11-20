फिरोजपुर: RSS कार्यकर्ता हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में धराया मास्टरमाइंड

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या के मास्टरमाइंड जतिन काली को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। काली ने पुलिस पर पांच फायर किए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों में तीन गोलियां चलाईं। काली ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसे हथियार खरीदने के लिए 65 हजार रुपये मिले थे।