    फिरोजपुर: RSS कार्यकर्ता हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में धराया मास्टरमाइंड

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:24 PM (IST)

    पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे के मकसद और अन्य शामिल लोगों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस इस मामले की जांच जारी रखे हुए है।

    आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का मास्टरमाइंड मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या के मास्टरमाइंड जतिन काली को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। काली ने पुलिस पर पांच फायर किए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों में तीन गोलियां चलाईं। काली ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसे हथियार खरीदने के लिए 65 हजार रुपये मिले थे।

