फिरोजपुर में RSS नेता के बेटे के हत्यारों की हुई पहचान, गिरफ्तारी में जुटीं नौ टीमें

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर शहर के मोची बाजार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता बलदेव अरोड़ा के बेटे नवीन अरोड़ा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपितों की पहचान कर ली है। पुलिस नौ टीमें बनाकर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। वहीं, रविवार शाम शहर के शमशानघाट में मृतक नवीन अरोड़ा का अंतिम संस्कार कर दिया गया जिसमें बड़ी संख्या में आरएसएस कार्यकर्ता, शहरवासी व रिश्तेदार मौजूद थे।

इस दौरान पुलिस के खिलाफ रोष जताते हुए व्यापारियों ने कहा कि अगर दो दिन में आरोपितों को पकड़ा नहीं गया तो बाजार को बंद रख प्रदर्शन किया जाएगा। घटना के बाद से स्वजन, शहरवासियों व दुकानदारों में रोष है। इस संबंध में एसएसपी भूपिंद्र सिंह ने कहा कि घटनास्थल के नजदीक से मिली सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर उसकी जांच कर आरोपितों की पहचान कर ली गई है। आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थक संगठन ने पत्र जारी आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे की हत्या की जिम्मेदारी ली है। शेर-ए-पंजाब ब्रिगेड नाम के एक लेटर हेड के नाम से जारी इस पत्र में परमजीत सिंह के हस्ताक्षर हैं। हालांकि एसएसपी ने बताया कि उक्त पत्र फर्जी है। पत्र संबंधी कोई पुष्टि नहीं हुई है और न ही ऐसा कोई संगठन अब तक सामने आया है।



पिता बोले-सरेआम चल रहीं गोलियां, पुलिस का नहीं कुछ पता

मृतक नवीन अरोड़ा के पिता बलदेव अरोड़ा ने कहा कि बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि शहर में सरेआम गोलियां चल रही हैं, मगर पुलिस कहां है इसका कुछ पता नहीं है।