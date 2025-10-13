Punjab News: फिरोजपुर में थार ने स्कूटी को मारी टक्कर, कार ड्राइवर पर केस दर्ज
पंजाब के फिरोजपुर में एक थार गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। पुलिस ने थार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना फिरोजपुर में हुई, जहाँ तेज रफ्तार थार ने स्कूटी को टक्कर मारी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना सिटी जीरा पुलिस ने थार गाड़ी व स्कूटी के बीच हुई टक्कर में घायल हुए व्यक्ति के मामलें में शिकायतकर्ता के बयान पर गाड़ी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए थाना जीरा के एएसआई सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी अवान ने बताया कि वह जीरा से अवान को अपने स्कूटी पर वापिस जा रहा था।
इस दौरान हरपाल सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह निवासी मसीता ने उसे अपनी थार के साथ लापरवाही के साथ उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे इंद्रजीत सिंह जख्मी हो गया। मामले की जांच कर रहे सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में थार चालक पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
