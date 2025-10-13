Punjab News: फिरोजपुर में थार ने स्कूटी को मारी टक्कर, कार ड्राइवर पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना सिटी जीरा पुलिस ने थार गाड़ी व स्कूटी के बीच हुई टक्कर में घायल हुए व्यक्ति के मामलें में शिकायतकर्ता के बयान पर गाड़ी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए थाना जीरा के एएसआई सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी अवान ने बताया कि वह जीरा से अवान को अपने स्कूटी पर वापिस जा रहा था।