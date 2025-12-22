Language
    फिरोजपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 तस्कर किए गए गिरफ्तार

    By Kapil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:32 PM (IST)

    फिरोजपुर पुलिस ने नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से 52.21 ग्राम हेरोइन और नशा करने का सामान बराम ...और पढ़ें

    नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 गिरफ्तार।

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। जिला पुलिस ने नशा बेचने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों के कब्जे से 52.21 ग्राम हेरोइन और अन्य नशा करने का सामान बरामद कर केस दर्ज किया है।

    थाना सिटी के एएसआइ दर्शन सिंह ने अकाशदीप उर्फ अमन कौडी और सुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से क्रमशः 10.13 ग्राम और 10.8 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसी तरह, थाना सदर फिरोजपुर के एएसआइ जसपाल सिंह ने मनजिन्द्र सिंह उर्फ मन्नी बाबा को पांच ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। थाना कुलगड़ी के एएसआई त्रिलोक सिंह ने मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नु को भी पांच ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया।

    थाना छावनी फिरोजपुर की एएसआई गुरकंवलजीत कौर ने हेरोइन का सेवन करते हुए तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नशा करने का सामान बरामद हुआ। थाना तलवंडी भाई के इंस्पैक्टर जसविन्द्र ने मेवा सिंह को गिरफ्तार किया, जबकि थाना आरिफके के एएसआई निर्मल सिंह ने जसपाल सिंह उर्फ मन्नु को 1 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा।

    थाना गुरुहरसहाय के एएसआई महेश सिंह ने दिलप्रीत उर्फ रीतू को 8 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। थाना जीरा सदर के एएसआई गगनप्रीत सिंह ने हरप्रीत सिंह को 4 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। थाना मक्खू के एएसआई सुखदेव सिंह ने जोरा सिंह को 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।