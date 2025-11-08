Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM मोदी ने फिरोजपुर से वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना, साढ़े 6 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:59 PM (IST)

    केंद्र सरकार ने फिरोजपुर के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से फिरोजपुर से दिल्ली के लिए इस ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन फिरोजपुर के अलावा कई अन्य शहरों के लोगों को भी जोड़ेगी। पहले दिन रेलवे कर्मचारियों और भाजपा नेताओं ने यात्रा की। यह ट्रेन 10 नवंबर से आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    PM मोदी ने फिरोजपुर से वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना। फोटो जागऱण

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती जिले फिरोजपुर के लोगों को शनिवार को बड़ी सौगात दी है। देश की आधुनिकतम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से फिरोजपुर से पुरानी दिल्ली के लिए रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने से फिरोजपुर के अलावा राज्य के फरीदकोट, बठिंडा, धुरी और पटियाला के लोगों को एक नई ट्रेन मिल गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन शहरों के अलावा ट्रेन का अंबाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत में भी ठहराव होगा। शनिवार को जब प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को वर्चुअली रवाना किया तब केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और दोनों ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    डीआरएम संजीव कुमार की अध्यक्षता में छावनी रेलवे स्टेशन पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। ट्रेन में पहले दिन रेलवे मुलाजिम व उनके परिवार, सीनियर सिटीजन, एनजीओ व भाजपा नेताओं ने यात्रा की। यह ट्रेन 10 नवंबर से आम यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। इस अवसर पर भाजपा पंजाब कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा, महासचिव राकेश राठौर, जिला प्रधान सरबजीत बाबी बाठ, सांसद शेर सिंह गुबाया, पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पिंकी और अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।