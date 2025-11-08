PM मोदी ने फिरोजपुर से वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना, साढ़े 6 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती जिले फिरोजपुर के लोगों को शनिवार को बड़ी सौगात दी है। देश की आधुनिकतम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से फिरोजपुर से पुरानी दिल्ली के लिए रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने से फिरोजपुर के अलावा राज्य के फरीदकोट, बठिंडा, धुरी और पटियाला के लोगों को एक नई ट्रेन मिल गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन शहरों के अलावा ट्रेन का अंबाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत में भी ठहराव होगा। शनिवार को जब प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को वर्चुअली रवाना किया तब केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और दोनों ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।