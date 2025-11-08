PM मोदी ने फिरोजपुर से वंदे भारत ट्रेन को किया रवाना, साढ़े 6 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली
केंद्र सरकार ने फिरोजपुर के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से फिरोजपुर से दिल्ली के लिए इस ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन फिरोजपुर के अलावा कई अन्य शहरों के लोगों को भी जोड़ेगी। पहले दिन रेलवे कर्मचारियों और भाजपा नेताओं ने यात्रा की। यह ट्रेन 10 नवंबर से आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती जिले फिरोजपुर के लोगों को शनिवार को बड़ी सौगात दी है। देश की आधुनिकतम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से फिरोजपुर से पुरानी दिल्ली के लिए रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने से फिरोजपुर के अलावा राज्य के फरीदकोट, बठिंडा, धुरी और पटियाला के लोगों को एक नई ट्रेन मिल गई है।
इन शहरों के अलावा ट्रेन का अंबाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत में भी ठहराव होगा। शनिवार को जब प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को वर्चुअली रवाना किया तब केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और दोनों ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
डीआरएम संजीव कुमार की अध्यक्षता में छावनी रेलवे स्टेशन पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। ट्रेन में पहले दिन रेलवे मुलाजिम व उनके परिवार, सीनियर सिटीजन, एनजीओ व भाजपा नेताओं ने यात्रा की। यह ट्रेन 10 नवंबर से आम यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। इस अवसर पर भाजपा पंजाब कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा, महासचिव राकेश राठौर, जिला प्रधान सरबजीत बाबी बाठ, सांसद शेर सिंह गुबाया, पूर्व विधायक परमिंदर सिंह पिंकी और अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।
