फिरोजपुर: ट्रक-पिकअप की भीषण टक्कर में एक की मौत, अज्ञात चालक पर मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना कुलगड़ी पुलिस ने शेरखां के नजदीक सीमेंट से भरे ट्रक व पिकअप गाड़ी के बीच हुई टक्कर में मारे गए व्यक्ति की पत्नी के बयान पर अज्ञात ट्रक चालक पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

थाना कुलगड़ी के एएसआइ गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता राज रानी पत्नी सुखबीर सिंह निवासी गांव बागू वाला ने बताया कि उसका पति बीती 20 दिसंबर की रात 10 बजे जब शेरखां से पीछे जीरा साईड अपनी पिकअप गाड़ी पर पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रक जोकि सीमेंट से लोड था के ड्राईवर ने लापरवाही से उसे टक्कर मार दी।