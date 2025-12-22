Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिरोजपुर: ट्रक-पिकअप की भीषण टक्कर में एक की मौत, अज्ञात चालक पर मामला दर्ज

    By Kapil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:34 PM (IST)

    फिरोजपुर के थाना कुलगड़ी पुलिस ने शेरखां के नजदीक सीमेंट से भरे ट्रक व पिकअप गाड़ी की टक्कर में मारे गए व्यक्ति की पत्नी के बयान पर अज्ञात ट्रक चालक प ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रक-पिकअप की भीषण टक्कर में एक की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना कुलगड़ी पुलिस ने शेरखां के नजदीक सीमेंट से भरे ट्रक व पिकअप गाड़ी के बीच हुई टक्कर में मारे गए व्यक्ति की पत्नी के बयान पर अज्ञात ट्रक चालक पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना कुलगड़ी के एएसआइ गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता राज रानी पत्नी सुखबीर सिंह निवासी गांव बागू वाला ने बताया कि उसका पति बीती 20 दिसंबर की रात 10 बजे जब शेरखां से पीछे जीरा साईड अपनी पिकअप गाड़ी पर पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रक जोकि सीमेंट से लोड था के ड्राईवर ने लापरवाही से उसे टक्कर मार दी।

    इससे उसकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसके पति सुखबीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मामलें की जांच कर रहे गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अज्ञात ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।