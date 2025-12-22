फिरोजपुर: ट्रक-पिकअप की भीषण टक्कर में एक की मौत, अज्ञात चालक पर मामला दर्ज
फिरोजपुर के थाना कुलगड़ी पुलिस ने शेरखां के नजदीक सीमेंट से भरे ट्रक व पिकअप गाड़ी की टक्कर में मारे गए व्यक्ति की पत्नी के बयान पर अज्ञात ट्रक चालक प ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना कुलगड़ी पुलिस ने शेरखां के नजदीक सीमेंट से भरे ट्रक व पिकअप गाड़ी के बीच हुई टक्कर में मारे गए व्यक्ति की पत्नी के बयान पर अज्ञात ट्रक चालक पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
थाना कुलगड़ी के एएसआइ गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता राज रानी पत्नी सुखबीर सिंह निवासी गांव बागू वाला ने बताया कि उसका पति बीती 20 दिसंबर की रात 10 बजे जब शेरखां से पीछे जीरा साईड अपनी पिकअप गाड़ी पर पहुंचा तो सामने से आ रहे ट्रक जोकि सीमेंट से लोड था के ड्राईवर ने लापरवाही से उसे टक्कर मार दी।
इससे उसकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसके पति सुखबीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मामलें की जांच कर रहे गुरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अज्ञात ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
