फिरोजपुर से दिल्ली के बीच चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन, पीएम आज करेंगे रवाना; जानिए टाइमिंग

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर कैंट से दिल्ली स्टेशन के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ शनिवार को होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस ट्रेन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

शनिवार को यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से सुबह 8:05 बजे रवाना होकर दोपहर 3:05 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। इस अवसर पर फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, वरिष्ठ भाजपा नेता व रेलवे के उच्चाधिकारी उपस्थित रहेंगे।