फिरोजपुर में जमीन विवाद में मां-बेटी पर हमला, 8 आरोपियों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना मक्खू पुलिस ने जमीन विवाद को लेकर मां-बेटी से मारपीट के आरोप में आठ लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में बिंद्र कौर पत्नी चन्न सिंह वासी गांव पीर मुरम्मद ने बताया कि मनदीप सिंह, मनजीत सिंह, जिंद्रपाल कौर पत्नी जरनैल सिंह वासी गांव पीर मुहम्मद, रणजीत सिंह उर्फ राणा वासी नसीरपुर लोहियां, पम्मा वासी खियाली ने उसकी दो कनाल जमीन पर उसकी गैर मौजूदगी में धान की फसल लगाई थी, जिस पर उसने उन्हें कहा था कि धान की फसल लगा ली है, लेकिन इसे तुम लोग हमारी सहमति के साथ ही काटोगे।