    फिरोजपुर में जमीन विवाद में मां-बेटी पर हमला, 8 आरोपियों पर केस दर्ज

    By Kapil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:19 PM (IST)

    फिरोजपुर के थाना मक्खू में जमीन विवाद को लेकर पुलिस ने आठ लोगों पर मामला दर्ज किया है। बिंद्र कौर नामक महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से धान की फसल लगाई और विरोध करने पर उसके साथ और उसकी बेटी के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जमीन विवाद में मां-बेटी से की मारपीट, आठ पर केस

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना मक्खू पुलिस ने जमीन विवाद को लेकर मां-बेटी से मारपीट के आरोप में आठ लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में बिंद्र कौर पत्नी चन्न सिंह वासी गांव पीर मुरम्मद ने बताया कि मनदीप सिंह, मनजीत सिंह, जिंद्रपाल कौर पत्नी जरनैल सिंह वासी गांव पीर मुहम्मद, रणजीत सिंह उर्फ राणा वासी नसीरपुर लोहियां, पम्मा वासी खियाली ने उसकी दो कनाल जमीन पर उसकी गैर मौजूदगी में धान की फसल लगाई थी, जिस पर उसने उन्हें कहा था कि धान की फसल लगा ली है, लेकिन इसे तुम लोग हमारी सहमति के साथ ही काटोगे।

    10 अक्टूबर को उक्त सभी लोग कुछ अज्ञात लोगों की मदद से फसल को काट रहे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पीड़िता के साथ मारपीट की, जब उसकी बेटी उसे छुड़वाने के लिए वहां आई तो उक्त लोगों ने उसके साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया।