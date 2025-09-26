फिरोजपुर केन्द्रीय जेल में बंद कैदियों से तलाशी के दौरान 4 मोबाइल बरामद, केस दर्ज
फिरोजपुर सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान के दौरान चार हवालातियों से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हवालातियों के पास से दो टच स्क्रीन और दो कीपैड वाले मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। केन्द्रीय जेल फिरोजपुर में जेल अधिकारियों व कर्मचारियों ने तलाशी अभियान के दौरान जेल में बंद चार हवालातियों से 4 मोबाईल बरामद किए हैं। उक्त मामले में पुलिस ने केन्द्रीय जेल फिरोजपुर के सहायक सुपरिटैंडेंट के बयान पर 4 हवालातियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए थाना सिटी फिरोजपुर के एएसआई शर्मा सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में केन्द्रीय जेल फिरोजपुर के सहायक सुपरिटेंडेंट ने बताया कि जेल कर्मचारियों व अधिकारियों ने जेल में चलाए तलाशी अभियान के दौरान जेल में बंद हवालाती विशाल सिंह उर्फ लालु पुत्र बिट्टू, हरप्रताप सिंह पुत्र सुचेत सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र बसंत सिंह व हवालाती सुनील कुमार पुत्र हरबंस सिंह के पास से दो टच स्क्रीन व 2 कीपैड वाले मोबाईल बरामद किए है।
मामलें की जांच कर रहे शर्मा सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में चारों हवालातियों पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
