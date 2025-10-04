Language
    फिरोजपुर में नशे से चार की मौत, SHO-ASI सस्पेंड

    By Kapil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:20 PM (IST)

    फिरोजपुर के लक्खोके बहराम में नशीली दवाओं से हुई मौतों के बाद थाना प्रभारी और एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रशासन दवा दुकानों की जांच कर रहा है और एसएसपी ने नशीली दवाओं के मामलों में लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने पिछले सात महीनों में रिकॉर्ड तोड़ नशीली दवाएं बरामद की हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

    फिरोजपुर में नशे से चार की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। गांव लक्खोके बहराम में दो दिन में नशे के कारण हुई चार मौतों के बाद जिला व पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में थाना लक्खोके बहराम के प्रभारी इंस्पेक्टर बलराज सिंह व एएसआइ बलबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है।

    इस दौरान पुलिस की ओर से दोनों पुलिस कर्मचारियों की कारगुजारी की जांच की जाएगी कि आखिरकार उनके कार्यक्षेत्र में किस प्रकार नशे की बिक्री होती रही और चार नौजवानों की जान चली गई। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सिविल सर्जन की अगुवाई में ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, जोकि जिले में लगातार कैमिस्ट शाप की जांच कर रही हैं।

    जांच के दौरान जहां भी कोई कोताही पाई जा रही है उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी भूपिंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि नशे के मामले में लापरवाही बरतने वाले किसी भी मुलाजिम को बख्शा नहीं जाएगा।

    उन्होंने कहा कि बीते सात महीनों में जिले में रिकार्ड तोड़ नशे की बरामदगी की गई है व करीब 1400 आरोपितों को सलाखों के पीछे भेजा गया है । इस बीच अगर किसी थाना क्षेत्र में या पुलिस मुलाजिम की नशे के मामले में कोई कोताही पाई गई तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।