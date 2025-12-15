पूर्व कांग्रेसी विधायक के निवास पर छापा; रामिंदर आवला के घर आयकर की टीमें पहुंची

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। आयकर विभाग ने आज पूर्व कांग्रेस विधायक रामिंदर सिंह आवला के गुरु हरसहाई स्थित निवास पर छापा मारा है। यह कार्रवाई सुबह अचानक शुरू हुई और फिलहाल जारी है। औला जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे।

आयकर की टीम 6-7 गाड़ियों में पहुंची और औला के आवास समेत कई ठिकानों पर दबिश दी गई। अधिकारी दस्तावेज, बिजनेस रिकॉर्ड और आय संबंधी जानकारी खंगाल रहे हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है तथा किसी को अंदर-बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल रही।