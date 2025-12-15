Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व कांग्रेसी विधायक के निवास पर छापा; रामिंदर आवला के घर आयकर की टीमें पहुंची

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:29 PM (IST)

    फिरोजपुर में आयकर विभाग ने पूर्व कांग्रेस विधायक रामिंदर सिंह आवला के गुरु हरसहाई स्थित आवास पर छापा मारा। यह कार्रवाई सुबह अचानक शुरू हुई। रामिंदर सि ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्व कांग्रेस विधायक रामिंदर सिंह आवला का गुरु हरसहाई स्थित घर, जहां अभी रेड चल रही है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। आयकर विभाग ने आज पूर्व कांग्रेस विधायक रामिंदर सिंह आवला के गुरु हरसहाई स्थित निवास पर छापा मारा है। यह कार्रवाई सुबह अचानक शुरू हुई और फिलहाल जारी है। औला जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयकर की टीम 6-7 गाड़ियों में पहुंची और औला के आवास समेत कई ठिकानों पर दबिश दी गई। अधिकारी दस्तावेज, बिजनेस रिकॉर्ड और आय संबंधी जानकारी खंगाल रहे हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है तथा किसी को अंदर-बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल रही।

    6

    पूर्व कांग्रेस विधायक रामिंदर सिंह आवला। 

    खुद घर पर नहीं है मौजूद

    रामिंदर सिंह आवला व्यवसायी और कृषि पृष्ठभूमि के हैं। वे शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ जीतकर कांग्रेस को 17 साल बाद जलालाबाद सीट दिलाने वाले पहले उम्मीदवार बने। उनकी संपत्ति करीब 235 करोड़ रुपये बताई जाती है। हालांकि, आवला खुद मौके पर मौजूद नहीं हैं। छापे के पीछे कर चोरी या अघोषित आय का संदेह माना जा रहा है।