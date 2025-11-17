फिरोजपुर: खेत में दबी थी 200 लीटर अवैध शराब, आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना सदर फिरोजपुर पुलिस ने चैकिंग के दौरान छापेमारी कर 1 व्यक्ति की तरफ से खेतों में छुपाकर रखी हुई भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है।

जबकि इस कार्रवाई के दौरान आरोपित मौके से फरार हो गया। उक्त मामलें में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना सदर फिरोजपुर के एचसी रमेश कुमार ने बताया कि उसे चैकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि जंग सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी गांव निहाला किलचा अवैध शराब बनाने व बेचने का काम करता है।