फिरोजपुर: खेत में दबी थी 200 लीटर अवैध शराब, आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार
फिरोजपुर पुलिस ने थाना सदर क्षेत्र में छापेमारी कर एक व्यक्ति के खेत से 200 लीटर अवैध शराब बरामद की। आरोपी जंग सिंह मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जंग सिंह अवैध शराब बनाकर बेचता है और उसने खेतों में शराब छुपाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना सदर फिरोजपुर पुलिस ने चैकिंग के दौरान छापेमारी कर 1 व्यक्ति की तरफ से खेतों में छुपाकर रखी हुई भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है।
जबकि इस कार्रवाई के दौरान आरोपित मौके से फरार हो गया। उक्त मामलें में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी देते हुए थाना सदर फिरोजपुर के एचसी रमेश कुमार ने बताया कि उसे चैकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि जंग सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी गांव निहाला किलचा अवैध शराब बनाने व बेचने का काम करता है।
उसने अपने घर के बाहरी दीवार के साथ खेतों में ट्यूब में अवैध शराब छुपाकर रखी हुई है, जोकि उसने आगे किसी को सप्लाई करनी है। इस पर पुलिस ने छापेमारी करके उक्त जगह से 200 लीटर अवैध शराब बरामद की है, जबकि इस कार्रवाई के दौरान जंग सिंह मौके से फरार हो गया।
मामलें की जांच कर रहे रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में जंग सिंह पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
