फिरोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से मंगवाई एक किलो हेरोइन बरामद; तस्कर फरार
फिरोजपुर के थाना गुरुहरसहाय पुलिस ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई एक किलो हेरोइन बरामद की है। सूचना के आधार पर पुलिस ने परमजीत सिंह नामक एक तस्कर के घर पर छापा मारा जहां से हेरोइन बरामद हुई। आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गया जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना गुरुहरसहाय पुलिस ने पाकिस्तान से मंगवाई एक किलो हेरोइन बरामद की है, जबकि आरोपित तस्कर फरार हो गया।
एसआई बलजिंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि परमजीत सिंह उर्फ बाबू निवासी झुगे संता सिंह दाखली छांगा राय उताड़ के पाकिस्तानी तस्करों के साथ संबंध है और वह लगातार सहरद पार से हेरोइन मंगवा सप्लाई करता है।
उसने पाकिस्तानी तस्करों से बड़ी मात्रा में हेरोइन मंगवाकर अपने नए बन रहे घर के कमरे में रखी हुई है। पुलिस ने छापामारी कर आरोपित के घर से एक किलो हेरोइन बरामद की है, जबकि आरोपित फरार हो गया।
