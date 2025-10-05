फिरोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से मंगवाई एक किलो हेरोइन बरामद; तस्कर फरार

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना गुरुहरसहाय पुलिस ने पाकिस्तान से मंगवाई एक किलो हेरोइन बरामद की है, जबकि आरोपित तस्कर फरार हो गया।

एसआई बलजिंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि परमजीत सिंह उर्फ बाबू निवासी झुगे संता सिंह दाखली छांगा राय उताड़ के पाकिस्तानी तस्करों के साथ संबंध है और वह लगातार सहरद पार से हेरोइन मंगवा सप्लाई करता है।