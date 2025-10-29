Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा, मुफ्त मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग; जान लें आवेदन की आखिरी तारीख

    By Kapil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    पंजाब सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए मुफ्त सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग कोर्स शुरू कर रही है। यह कोर्स फिरोजपुर में नवंबर 2025 के पहले सप्ताह से शुरू होगा। इच्छुक युवा 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोर्स में शामिल होने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि आयु 21 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए और दसवीं या बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। रहने और खाने की सुविधा मुफ्त होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब सरकार की ओर से युवाओं के लिए मुफ्त सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया जा रहा है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। पंजाब सरकार की ओर से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए मुफ्त सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह कोर्स सी पाईट कैंप, हकूमत सिंह वाला फिरोजपुर में नवंबर 2025 के पहले सप्ताह से प्रारंभ होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैंप ट्रेनिंग अधिकारी कैप्टन गुरदरशन सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा और कोर्स पूरा करने वाले युवाओं को मान्यता प्राप्त एजेंसी की ओर से प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

    इस कोर्स में शामिल होने के लिए फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और मोगा जिलों के इच्छुक युवा 30 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4:30 बजे के बीच कैंप में रिपोर्ट कर सकते हैं।

    उन्होंने बताया कि कोर्स के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की आयु 21 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्होंने कम से कम दसवीं या बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदकों को कैंप में आते समय अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मूल और फोटोकापी, पंजाब रेजीडेंस प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, सक्रिय बैंक खाता की फोटोकापी, दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक कापी, पेन, खाने के बर्तन और रहने के लिए बिस्तर साथ लाना आवश्यक है।

    कैंप में रहने और खाने की सुविधा पंजाब सरकार की ओर से पूरी तरह मुफ्त दी जाएगी। किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक युवा मोबाइल नंबर 73479-66557 पर संपर्क कर सकते हैं।