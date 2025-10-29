पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा, मुफ्त मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग; जान लें आवेदन की आखिरी तारीख

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। पंजाब सरकार की ओर से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए मुफ्त सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह कोर्स सी पाईट कैंप, हकूमत सिंह वाला फिरोजपुर में नवंबर 2025 के पहले सप्ताह से प्रारंभ होगा।

कैंप ट्रेनिंग अधिकारी कैप्टन गुरदरशन सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होगा और कोर्स पूरा करने वाले युवाओं को मान्यता प्राप्त एजेंसी की ओर से प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

इस कोर्स में शामिल होने के लिए फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और मोगा जिलों के इच्छुक युवा 30 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4:30 बजे के बीच कैंप में रिपोर्ट कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि कोर्स के लिए आवेदन करने वाले युवाओं की आयु 21 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्होंने कम से कम दसवीं या बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदकों को कैंप में आते समय अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मूल और फोटोकापी, पंजाब रेजीडेंस प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, सक्रिय बैंक खाता की फोटोकापी, दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक कापी, पेन, खाने के बर्तन और रहने के लिए बिस्तर साथ लाना आवश्यक है।