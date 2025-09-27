फिरोजपुर में चार किलो हेरोइन बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

फिरोजपुर में एआईजी एएनटीएफ सोहन लाल सोनी के नेतृत्व में दो नशा तस्करों को 4 किलो 25 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान आकाशदीप सिंह और मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है जो फिरोजपुर के ही रहने वाले हैं। उनके खिलाफ मोहाली के एएनटीएफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। एएनटीएफ अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी।

फिरोजपुर में चार किलो हेरोइन बरामद। सांकेतिक फोटो