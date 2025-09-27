Language
    फिरोजपुर में चार किलो हेरोइन बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:41 PM (IST)

    फिरोजपुर में एआईजी एएनटीएफ सोहन लाल सोनी के नेतृत्व में दो नशा तस्करों को 4 किलो 25 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान आकाशदीप सिंह और मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है जो फिरोजपुर के ही रहने वाले हैं। उनके खिलाफ मोहाली के एएनटीएफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। एएनटीएफ अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी।

    फिरोजपुर में चार किलो हेरोइन बरामद। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। एआईजी एएनटीएफ फिरोजपुर रेंज सोहन लाल सोनी की अगुआई में गठित टीम ने दो नशा तस्करों को चार किलो 25 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपितों के खिलाफ थाना एएनटीएफ मोहाली में केस दर्ज किया गया है।

    आरोपितों की पहचान आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश निवासी मोहल्ला घोड़, नजदीक कालेज गांव मनसूरदेवा थाना सिटी जीरा जिला फिरोजपुर और मनप्रीत सिंह उर्फ कालू निवासी गांव मनसूरदेवा थाना सिटी जीरा जिला फिरोजपुर के रूप में हुई है। एएनटीएफ अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी।