फिरोजपुर में पराली की आग पर लगाम, पिछले साल के मुकाबले 50% कम हुए केस; 41 आरोपितों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। जिले में इस बार धान की पराली को आग लगाने के मामलों में जिला सिविल प्रशासन व पुलिस की सख्ती के चलते बीते वर्ष की अपेक्षा करीब आधे मामले सामने आए हैं। इस बार अब तक जिले में 543 मामले रिपोर्ट हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इन मामलों की संख्या 1059 थी । वहीं वर्ष 2023 में यह मामले 2998 थे । वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक 325 आरोपितों पर केस दर्ज किए गए हैं । वहीं अब धान की पराली को आग लगाने के ताजा 6 मामलों में पुलिस ने 41 आरोपितों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं ।

थाना गुरुहरसहाय पुलिस ने सरकार एवं प्रशासन के आदेशों की उल्लंघना कर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में खेतों में धान की कटाई के बाद पराली को आग लगाने वाले 37 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए हैं।

पुलिस ने उक्त मामलों में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल रुम सैटेलाईट के जरिए प्राप्त सूचनाओं के अाधार पर सभी आरोपितों के खिलाफ मामलें दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है। जानकारी देते हुए थाना गुरुहरसहाय के एएसआई महेश सिंह, बलदेव सिंह, जसपाल चंद, खुशीया सिंह एवं भूपिन्द्र सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गुरुहरसहाय के विभिन्न क्षेत्रों में महिन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह, बलविन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह, कुलविन्द्र कौर पत्नी बलदेव सिंह, चमकौर सिंह, बेअंत सिंह पुत्र परमजीत कौर वासी शरीह वाला, कश्मीर सिंह, लाल सिंह, चिमन सिंह पुत्र हाकम सिंह वासी छांगा राए उताड़, गमदूर सिंह पुत्र चंद सिंह, नर सिंह पुत्र गमदूर सिंह वासी शरीहवाला बराड़, सुरिन्द्र सिंह, दर्शन सिंह पुत्र अमरीक सिंह, चरनजीत कौर पत्नी अमरीक सिंह, फौजा सिंह पुत्र काशी सिंह, गुलजार सिंह व 18 अन्य लोग निवासी दुलेके नत्थू वाला एवं बलवीर सिंह पुत्र भोला सिंह पुत्र बैका सिंह निवासी स्वाईया राए हिठाड़ ने खेतों में पराली को आग लगाई है।

थाना मल्लांवाला के एएसआई दर्शन लाल ने बताया कि क्षेत्र मल्लांवाला के गांवों में अमर सिंह पुत्र बहाल सिंह निवासी कामल वाला, गुरमेज सिंह पुत्र बहाल सिंह कामलवाला, जसवंत कौर पत्नी गुरमेल सिंह कामल वाला व नच्छतर सिंह पुत्र निहाल सिंह निवासी कामल वाला ने खेतों में पराली को आग लगाई है। उक्त मामलों की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने सभी मामलों में आरोपितों के खिलाफ मामले दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।

इस संबंध में बात करने पर डिप्टी कमिश्नर दीप शिखा शर्मा ने कहा कि प्रशासन की ओर से बनाई गई टीमों की ओर से की गई लगातार निगरानी के चलते ही इस बार धान की पराली को जलाने के मामलों में कमी दर्ज की गई है।