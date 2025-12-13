कैनेडा भेजने के नाम पर ठगी, युवक से 10 लाख रुपए ठगने वाले दो आरियों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। फिरोजपुर के थाना गुरुहरसहाय पुलिस ने एक युवक को कैनेडा भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत पीड़ित के दोस्त के बयान पर दर्ज किया गया है।

आरोपियों ने पीड़ित से दो बार जाली अंबेसी की अप्रूवलें दिखाकर पासपोर्ट जमा करवाने के नाम पर उससे राशि प्राप्त कर ठगी का शिकार बनाया है। थाना गुरुहरसहाय के एएसआई खुशीया सिंह ने बताया कि पुलिस सतनाम सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी गांव मलवाल के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया है।