फिरोजपुर: नशे में बाइक चालक ने सड़क किनारे व्यक्ति को मारी टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। गांव भाने वाला में एक नशे से धुत्त बाइक चालक ने सड़क किनारे बैठे व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस टक्कर से जग्गा सिंह निवासी गांव कुंडे की मौत हो गई। फिरोजपुर पुलिस ने मृतक के भाई के बयानों के आधार पर आरोपित बाइक सवार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगामी जांच जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना सदर फिरोजपुर के एएसआई परमजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता सुच्चा सिंह पुत्र सम्मा निवासी गांव कुंडे ने बताया कि वह बीती छह दिसंबर की शाम को जब गांव चांदी वाला से अपना काम कर वापिस घर जा रहा था तो गांव भाने वाले से चांदी वाला के रास्ते पर उसका भाई जग्गा अपने रेहड़ा मोटरसाइकिल को खड़ा कर उसकी चेन चढ़ा रहा था।