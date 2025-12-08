फिरोजपुर: नशे में बाइक चालक ने सड़क किनारे व्यक्ति को मारी टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत
फिरोजपुर के गांव भाने वाला में नशे में धुत्त बाइक चालक ने सड़क किनारे बैठे जग्गा सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई के बयान पर फि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। गांव भाने वाला में एक नशे से धुत्त बाइक चालक ने सड़क किनारे बैठे व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस टक्कर से जग्गा सिंह निवासी गांव कुंडे की मौत हो गई। फिरोजपुर पुलिस ने मृतक के भाई के बयानों के आधार पर आरोपित बाइक सवार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगामी जांच जारी है।
थाना सदर फिरोजपुर के एएसआई परमजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता सुच्चा सिंह पुत्र सम्मा निवासी गांव कुंडे ने बताया कि वह बीती छह दिसंबर की शाम को जब गांव चांदी वाला से अपना काम कर वापिस घर जा रहा था तो गांव भाने वाले से चांदी वाला के रास्ते पर उसका भाई जग्गा अपने रेहड़ा मोटरसाइकिल को खड़ा कर उसकी चेन चढ़ा रहा था।
इस दौरान हरभजन सिंह उर्फ भजू पुत्र जंगीर सिंह निवासी गांव हजारा सिंह वाला और उसके मोटरसाइकिल के पीछे हैरी पुत्र शेरा सिंह निवासी चूहड़ी वाला ने लापरवाही से उसके भाई को टक्कर र दी। दोनों शराब के नशे में धुत्त थे। टक्कर मारकर दोनों वहां से फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने जसबीर सिंह पुत्र महिंद्र सिंह निवासी हुसैनीवाला की मदद से अपने भाई जगा सिंह को अस्पताल में दाखिल करवाया। यहां डाक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।