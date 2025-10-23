Festival Special Train: छठ पर घर जाने की अब नो टेंशन, पंजाब से चलेंगी 11 स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। छठ पर्व के लिए फिरोजपुर मंडल 11 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। छह ट्रेनों का शेड्यूल जारी हो गया है। पांच का बाद में जारी होगा। बुधवार को तीन त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलेंगे। पहली ट्रेन (04656) लुधियाना से सुपौल, दूसरी ट्रेन (04658) लुधियाना से कटिहार और तीसरी ट्रेन (04602) फिरोजपुर छावनी से पटना के लिए चलाई जा रही है।

मंडल प्रवक्ता के अनुसार 23 अक्टूबर को भी तीन त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें ट्रेन नंबर 05006 अमृतसर–बढ़नी दोपहर 12:45 बजे, ट्रेन नंबर 04656 लुधियाना–सुपौल सुबह 11:30 बजे और ट्रेन नंबर 04660 लुधियाना–कटिहार शाम 4:50 बजे रवाना होंगी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मंडल कार्यालय फिरोजपुर में स्थित वार रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।