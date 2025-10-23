Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Festival Special Train: छठ पर घर जाने की अब नो टेंशन, पंजाब से चलेंगी 11 स्पेशल ट्रेनें

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:54 PM (IST)

    फिरोजपुर मंडल ने छठ पर्व के लिए 11 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिनमें से 6 का शेड्यूल जारी हो चुका है। बुधवार को लुधियाना से सुपौल, लुधियाना से कटिहार और फिरोजपुर छावनी से पटना के लिए ट्रेनें रवाना होंगी। 23 अक्टूबर को अमृतसर-बढ़नी और लुधियाना से सुपौल और कटिहार के लिए भी ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। छठ पर्व के लिए फिरोजपुर मंडल 11 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। छह ट्रेनों का शेड्यूल जारी हो गया है। पांच का बाद में जारी होगा। बुधवार को तीन त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलेंगे। पहली ट्रेन (04656) लुधियाना से सुपौल, दूसरी ट्रेन (04658) लुधियाना से कटिहार और तीसरी ट्रेन (04602) फिरोजपुर छावनी से पटना के लिए चलाई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडल प्रवक्ता के अनुसार 23 अक्टूबर को भी तीन त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें ट्रेन नंबर 05006 अमृतसर–बढ़नी दोपहर 12:45 बजे, ट्रेन नंबर 04656 लुधियाना–सुपौल सुबह 11:30 बजे और ट्रेन नंबर 04660 लुधियाना–कटिहार शाम 4:50 बजे रवाना होंगी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मंडल कार्यालय फिरोजपुर में स्थित वार रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।

    अमृतसर, जालंधर सिटी, लुधियाना और ढंढारी कलां स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ट्रेनों और भीड़ की स्थिति पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों द्वारा अनारक्षित यात्रियों को ट्रेनों में सुरक्षित चढ़ने के लिए काउंसलिंग की जा रही है।

     