फिरोजपुर में नशा तस्करों पर गिरी BSF की गाज, पाकिस्तान से मंगाई 582 ग्राम हेरोइन जब्त

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना सदर फिरोजपुर के अंतगर्त पड़ते गांव जल्लोके क्षेत्र से बीएसएफ के जवानों ने सर्च आप्रेशन चलाकर पाक स्मगलरों से मंगवाई गई हेरोईन का पैकेट खेतों में से बरामद किया है। उक्त मामलें में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए थाना सदर फिरोजपुर के एएसआई सुखबीर सिंह ने बताया कि उन्हें पुलिस पार्टी के साथ हुसैनीवाला हैड के नजदीक बीएसएफ की पार्टी ने बताया कि उन्होंने जल्लोके गांव के खेतों से पाक स्मगलरों की तरफ से मंगवाई गई 582 ग्राम हेरोईन बरामद की है, जोकि उनकी तरफ से पुलिस के हवाले की गई। मामले की जांच कर रहे सुखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।