फिरोजपुर में नशा तस्करों पर बड़ी चोट, पुलिस ने BSF के साथ मिलकर 3.2 किलो हेरोइन की जब्त
फिरोजपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 248 ग्राम हेरोइन बरामद की। सूचना के आधार पर, बीएसएफ की मदद से सरहदी गांव के खेतों में तलाशी अभियान चलाया गया। आरोपी संदीप के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब सरकार व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार चलाई गई मुहिम के तहत चैकिंग के दौरान मिली सूचना के आधार पर संदीप नामक तस्कर की तरफ से पाक समगलरों से ड्रोन के जरिए खेतों में छुपाकर रखी गई हेरोईन की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर बीएसएफ की मदद से सरहदी गांव के खेतों में सर्च अभियान चलाकर उक्त खेप बरामद कर आरोपित तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत थाना सदर फिरोजपुर में मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी फिरोजपुर भूपिन्द्र सिंह ने बताया कि थाना सदर फिरोजपुर के एसआई मेजर सिंह को पुलिस पार्टी के साथ चैकिंग के दौरान जल्लोके मोड़ पर सूचना मिली थी कि तस्कर संदीप उर्फ सीपा पुत्र जसबीर सिंह उर्फ सीरा निवासी गट्टी राजोके ने पाकिस्तान के स्मगलरों से ड्रोन के डरिए हेरोईन की खेप मंगवाई है और वह हेरोईन को आगे बेचते है।
उसने पाक से मंगवाई हुई हेरोईन अपने पिता के नाम पर गट्टी राजोके में स्थित खेतों में धान की पराली में छिपाकर रखी हुई है । यदि सर्च आप्रेशन चलाया जाए तो बड़ी मात्रा में हेरोईन बरामद हो सकती है।
एसएसपी फिरोजपुर ने बताया कि पुलिस ने उक्त सूचना पर सर्च आप्रेशन चलाकर संदीप की तरफ से छुपाकर रखी हुई 3 किलो 248 ग्राम हेरोईन बरामद की है। उन्होने बताया कि पुलिस संदीप उर्फ सीपा को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा।
