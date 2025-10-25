फिरोजपुर में नशा तस्करों पर बड़ी चोट, पुलिस ने BSF के साथ मिलकर 3.2 किलो हेरोइन की जब्त

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब सरकार व उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार चलाई गई मुहिम के तहत चैकिंग के दौरान मिली सूचना के आधार पर संदीप नामक तस्कर की तरफ से पाक समगलरों से ड्रोन के जरिए खेतों में छुपाकर रखी गई हेरोईन की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर बीएसएफ की मदद से सरहदी गांव के खेतों में सर्च अभियान चलाकर उक्त खेप बरामद कर आरोपित तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत थाना सदर फिरोजपुर में मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरु कर दी है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी फिरोजपुर भूपिन्द्र सिंह ने बताया कि थाना सदर फिरोजपुर के एसआई मेजर सिंह को पुलिस पार्टी के साथ चैकिंग के दौरान जल्लोके मोड़ पर सूचना मिली थी कि तस्कर संदीप उर्फ सीपा पुत्र जसबीर सिंह उर्फ सीरा निवासी गट्टी राजोके ने पाकिस्तान के स्मगलरों से ड्रोन के डरिए हेरोईन की खेप मंगवाई है और वह हेरोईन को आगे बेचते है।

उसने पाक से मंगवाई हुई हेरोईन अपने पिता के नाम पर गट्टी राजोके में स्थित खेतों में धान की पराली में छिपाकर रखी हुई है । यदि सर्च आप्रेशन चलाया जाए तो बड़ी मात्रा में हेरोईन बरामद हो सकती है।