Ferozpur News: कोलंबिया में फंसे बेटे को वापस बुलाने के नाम पर पिता को लगाया चूना, ठग लिए 5 लाख रुपये; केस दर्ज
फिरोजपुर में दो व्यक्तियों ने एक आदमी से उसके कोलंबिया में फंसे बेटे को वापस लाने का वादा करके 5 लाख रुपये की ठगी की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता रूप सिंह ने बताया कि जगदीश सिंह और लखविंदर सिंह ने उसके बेटे को वापस लाने के नाम पर उससे पैसे लिए लेकिन उसे वापस नहीं लाए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
संवाद, सहयोगी, फिरोजपुर। थाना लक्खोके बहराम पुलिस ने एक व्यक्ति के कोलंबिया में फंसे बेटे को वापिस बुलाने का झांसा देकर उसके साथ पांच लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए थाना लक्खोके बहराम के एएसआई महल सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता रुप सिंह पुत्र फौजा सिंह निवासी चक्क कंधे शाह वाला ने बताया कि जगदीश सिंह उर्फ मिट्ठू पुत्र प्रेम सिंह निवासी चांदी वाला व लखविन्द्र सिंह निवासी जीवनपुर जिला लुधियाना ने मिलीभुगत कर उसके कोलंबिया में फंसे बेटे को वापिस भारत बुलाने का झांसा देकर उसके साथ 5 लाख रुपये की ठगी मारी है।
पीड़ित ने बताया कि उक्त लोगों ने उससे पांच लाख की राशि लेने के बावजूद भी उसके बेटे को भारत वापिस नहीं बुलाया। मामलें की जांच कर रहे महल सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में डीएसपी गुरुहरसहाय की जांच के बाद एसएसपी फिरोजपुर की मंजूरी के बाद शिकायतकर्ता के बयान पर दो आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
