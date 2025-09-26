Punjab News: फर्जी पत्नी ने युवक को मृत बताकर कर दिया कांड, शक होने पर बीमा कंपनी पहुंची गांव; एक फोन से खुल गया पूरा राज

फिरोजपुर में एक गिरोह ने लोन दिलाने के बहाने एक युवक के दस्तावेज लेकर उसकी बीमा पॉलिसी करवा दी। उन्होंने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर बीमा क्लेम करने की कोशिश की जिसमें एक महिला ने खुद को उसकी पत्नी बताया। मामला तब खुला जब बीमा कंपनी ने गांव के सरपंच से संपर्क किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। बैंक से एक लाख का लोन दिलाने का झांसा देकर युवक के दस्तावेज हथियाने के बाद एक गिरोह के सदस्यों ने युवक की एक करोड़ रुपये की बीमा पालिसियां करवा दीं। एक महिला को युवक की पत्नी बता तथा युवक को मृत घोषित कर बीमा क्लेम के लिए आवेदन भी कर दिया। मामला उस समय उजागर हुआ जब बीमा क्लेम के लिए कंपनी ने संबंधित गांव के सरपंच से संपर्क किया।

सरपंच ने युवक के मामा से जब उसकी मौत के बारे में पूछा तो पता चला कि वह तो जीवित है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पांच लोगों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपितों में एक दंपती भी है। पीड़ित 20 वर्षीय विशाल ने बताया कि पांच साल पहले वह मोगा जिले के गांव कोट करोड़ कलां में परिवार के साथ रहता था। छह माह से वह फिरोजपुर के फरीदकोट रोड़ स्थित गांव नवां पूर्वा में रह रहा है।

उसकी पड़ोसी एक महिला ने उसे व उसकी मां को एक लाख रुपये का नान रिफंडेबल लोन करवाने का झांसा दिया। उसकी बातों में आकर उसने उसे अपने दस्तावेज दे दिए। उक्त महिला ने उसे फिरोजपुर स्थित एक निजी बैंक में लोन के लिए केवाइसी संबंधी बुलाया। वहां उसके फिंगर प्रिंट व आई स्कैन किया गया, लेकिन काफी दिन बाद भी उन्हें लोन का पैसा नहीं मिला।

विशाल ने बताया कि आठ सितंबर को उसके मामा को गांव कोट करोड़ कलां के सरपंच ने फोन किया और उनसे उसकी मौत कैसे हुई के बारे में पूछा। उसके मामा ने जब बताया कि वह तो जीवित है। सरपंच ने बताया कि उनके पास तो एक बीमा कंपनी के लोग आए थे और विशाल की मौत के कारण जानने आए थे।

यह सुनकर उसके मामा ने बाद में उसे पूरी बात बताई।विशाल ने बताया कि उसने अपने स्तर पर जांच शुरू की तो उसने डरोली भाई के पीएचसी की ओर से तैयार उसका डेथ सर्टिफिकेट, अस्थि प्रवाह स्लिप व संजना नामक महिला की ओर से स्वास्थ्य विभाग को दिया गया स्व घोषणापत्र भी प्राप्त किया, जिसमें संजना ने खुद को विशाल की पत्नी बताया था।

यही नहीं उसके आधार कार्ड पर फोटो भी किसी अन्य का लगा हुआ था। स्व घोषणा पत्र में मौत का कारण सीने में दर्द बताया विशाल ने बताया कि संजना ने सेहत विभाग को जो स्वघोषणा पत्र दिया था उसमें बताया था कि 28 जुलाई 2025 को उसके पति विशाल के सीने में दर्द हुआ, जिसके चलते वह उसे मोगा के एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर जा रही थी कि रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ऐसे में उसके पति की मौत का सर्टिफिकेट जारी किया जाए।

जांच के दिए गए हैं आदेश सिविल सर्जन जिला मोगा के सिविल सर्जन डा. प्रदीप कुमार ने डरौली भाई स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कार्यकारी एसएमओ की ओर से उक्त मामला उनके संज्ञान में लाया गया है। एक युवक का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी करवाया गया है जिस पर कार्रवाई संबंधी उनकी ओर से संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी आरोपित पाए जाएंगे उन पर बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।