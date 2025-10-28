फिरोजपुर: बॉर्डर पार ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश, 5 किलो हेरोइन के साथ तस्कर धराया; पाकिस्तान कनेक्शन उजागर
फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने सरहद पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करते हुए एक तस्कर को 5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा से पूछताछ में पता चला कि हेरोइन की खेप पाकिस्तान से आई थी और वह इसे स्थानीय तस्कर को देने जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर टीम ने सरहद पार से चल रहे एक ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 किलो हेरोइन बरामद की है।
इस संबंधी जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने दी। सीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा निवासी गांव हबीबवाला फिरोजपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित से बरामद 5 किलो हेरोइन के साथ-साथ उसका एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है जिस पर वह हेरोईन की खेप लेकर जा रहा था ।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह हेरोइन की खेप पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा भारत-पाक सीमा पार से भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और संबंधों की जांच की जा रही है ताकि पूरे गिरोह को बेनकाब किया जा सके।
एआईजी सीआई फिरोजपुर गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सीआई की टीम ने फिरोजपुर क्षेत्र में विशेष कार्रवाई की।
टीम ने लिंक रोड बस्ती खुशहाल सिंहवाला, गांव हसन धुत, फिरोजपुर के पास से संदिग्ध व्यक्ति गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 5 किलो हेरोइन बरामद हुई।
एआईजी बराड़ ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपित पाकिस्तान में बैठे एक तस्कर के निर्देश पर यह खेप स्थानीय तस्कर को सप्लाई करने जा रहा था।
उन्होंने कहा कि स्थानीय तस्कर की पहचान के साथ-साथ पाकिस्तान आधारित तस्करों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। इस नेटवर्क में शामिल सभी आरोपितों तक पहुंचने के लिए जांच जारी है। इस संबंध में थाना एसएसओसी फाजिल्का में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-सी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
