फिरोजपुर: बॉर्डर पार ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश, 5 किलो हेरोइन के साथ तस्कर धराया; पाकिस्तान कनेक्शन उजागर

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर टीम ने सरहद पार से चल रहे एक ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 किलो हेरोइन बरामद की है।

इस संबंधी जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने दी। सीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा निवासी गांव हबीबवाला फिरोजपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित से बरामद 5 किलो हेरोइन के साथ-साथ उसका एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है जिस पर वह हेरोईन की खेप लेकर जा रहा था ।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह हेरोइन की खेप पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा भारत-पाक सीमा पार से भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और संबंधों की जांच की जा रही है ताकि पूरे गिरोह को बेनकाब किया जा सके।