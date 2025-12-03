फिरोजपुर में नशेड़ी बेटे ने बुजुर्ग मां की कर दी हत्या, नशे के लिए पैसे नहीं देने पर तेजधार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट
फिरोजपुर के गांव मोहन के उताड़ में एक नशेड़ी बेटे ने पैसे न देने पर अपनी मां की हत्या कर दी। नानक सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी मां कोड़ा बीबी से नशे के ल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, फिरोजपुर। क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब नशे की लत में डूबे एक बेटे ने पैसे न देने पर अपनी ही मां की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार नानक सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी गांव मोहन के उताड़, लंबे समय से नशे का आदी था। नशे की वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। वह एक बेटी का पिता है।
घटना बुधवार शाम की है, जब नानक सिंह ने नशा न मिलने पर अपनी मां कोड़ा बीबी से पैसे की मांग की। पैसे न मिलने पर उसने मां को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने रोकने की कोशिश की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कोड़ा बीबी ने दम तोड़ दिया।
गांव के सरपंच पूरण सिंह ने बताया कि आरोपित कई बार अपनी मां के साथ मारपीट कर चुका था। आज उसने गुस्से में एक लोहे के त्रिशूल नुमा तेजधार हथियार से वार किया, जिससे कोड़ा बीबी की मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना मिलते ही थाना प्रमुख गुरुहरसहाय इंस्पेक्टर गुरजंट सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आरोपी नानक सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चश्मदीदों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार में मां-बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। नानक के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।
