फिरोजपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से ड्यूटी पर जा रहे बस ड्राईवर की हुई मौत, मामला दर्ज
फिरोजपुर में थाना लक्खोके बहराम पुलिस ने बस अड्डा लालचीयां के पास सड़क हादसे में मारे गए बस ड्राइवर के मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना लक्खोके बहराम पुलिस ने बस अड्डा लालचीयां के नजदीक हुए सड़क हादसे में मारे गए बस ड्राईवर के मामलें में मृतक के भाई के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए थाना लक्खोके बहराम के एएसआई महिन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता बलजिन्द्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी बस्ती हरगोबिंदपुरा अल्फूके ने बताया कि उसका भाई जसविन्द्र सिंह पंजाब रोडवेज में ड्राईवर था। वह मंगलवार की अलसुबह 3.30 बजे घर से गुरुहरसहाय में ड्यूटी के लिए जा रहा था तो किसी अज्ञात वाहन ने बस अड्डा लालचीयां के नजदीक टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उसके भाई जसविन्द्र सिंह की मौत हो गई। मामलें की जांच कर रहे महिन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
