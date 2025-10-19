Punjab News: फिरोजपुर में भारत-पाक सीमा पर BSF ने चलाया सर्च ऑपरेशन, ड्रोन बरामद

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। भारत-पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने मिली सूचना के अधार पर सर्च आप्रेशन चलाकर बारेके क्षेत्र से एक ड्रोन बरामद किया है। उक्त मामलें में थाना सदर फिरोजपुर की पुलिस ने बीएसएफ के इंस्पैक्टर के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ ऐयर क्राफ्ट एक्ट की धाराओं तहत मामला दर्ज किया है।

जानकारी देते हुए थाना सदर फिरोजपुर के एएसआई सुखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में इंस्पैक्टर संजय कुमार बीओपी बैरीयर बारेके ने बताया कि बीते दिन बीएसएफ के जवानों ने मिली सूचना के आधार पर बारेके नजदीक प्रकाश फायरिंग रेंज से 1 एक ग्रे रंग का मैवीक-3 क्लासिक कंपनी का ड्रोन बरामद किया है।