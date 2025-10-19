Language
    Punjab News: फिरोजपुर में भारत-पाक सीमा पर BSF ने चलाया सर्च ऑपरेशन, ड्रोन बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    फिरोजपुर में भारत-पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान बारेके क्षेत्र से एक ड्रोन बरामद किया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर की शिकायत पर थाना सदर फिरोजपुर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 

    फिरोजपुर में सर्च ऑपरेशन में ड्रोन बरामद। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। भारत-पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने मिली सूचना के अधार पर सर्च आप्रेशन चलाकर बारेके क्षेत्र से एक ड्रोन बरामद किया है। उक्त मामलें में थाना सदर फिरोजपुर की पुलिस ने बीएसएफ के इंस्पैक्टर के बयान पर अज्ञात लोगों के खिलाफ ऐयर क्राफ्ट एक्ट की धाराओं तहत मामला दर्ज किया है।

    जानकारी देते हुए थाना सदर फिरोजपुर के एएसआई सुखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में इंस्पैक्टर संजय कुमार बीओपी बैरीयर बारेके ने बताया कि बीते दिन बीएसएफ के जवानों ने मिली सूचना के आधार पर बारेके नजदीक प्रकाश फायरिंग रेंज से 1 एक ग्रे रंग का मैवीक-3 क्लासिक कंपनी का ड्रोन बरामद किया है।

    मामलें की जांच कर रहे सुखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।