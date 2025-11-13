Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिरोजपुर में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

    By Kapil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    फिरोजपुर में थाना कुलगढ़ी पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला एक बाइक सवार रमेश सिंह की मौत से जुड़ा है, जो शेरखां बस अड्डे के पास सड़क पार करते समय एक कार की टक्कर से हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत।

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना कुलगढ़ी की पुलिसने कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत के मामले में अज्ञात कार चालक पर केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में गुरप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह निवासी खलचीयां जदीद ने बताया कि बुधवार को उसका चाचा रमेश सिंह पुत्र संता सिंह निवासी खिलची जदीद भी अपनी बाइक पर किसी काम से जा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब वह बस अड्डा शेरखां से थोड़ी आगे इंडियन आयल पेट्रोल पंप के नजदीक सड़क क्रास करने लगा तो कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके चाचा रमेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार सहित चालक फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।