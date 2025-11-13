फिरोजपुर में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना कुलगढ़ी की पुलिसने कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत के मामले में अज्ञात कार चालक पर केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में गुरप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह निवासी खलचीयां जदीद ने बताया कि बुधवार को उसका चाचा रमेश सिंह पुत्र संता सिंह निवासी खिलची जदीद भी अपनी बाइक पर किसी काम से जा रहा था।