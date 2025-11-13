फिरोजपुर में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत
फिरोजपुर में थाना कुलगढ़ी पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला एक बाइक सवार रमेश सिंह की मौत से जुड़ा है, जो शेरखां बस अड्डे के पास सड़क पार करते समय एक कार की टक्कर से हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना कुलगढ़ी की पुलिसने कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत के मामले में अज्ञात कार चालक पर केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में गुरप्रीत सिंह पुत्र मलकीत सिंह निवासी खलचीयां जदीद ने बताया कि बुधवार को उसका चाचा रमेश सिंह पुत्र संता सिंह निवासी खिलची जदीद भी अपनी बाइक पर किसी काम से जा रहा था।
जब वह बस अड्डा शेरखां से थोड़ी आगे इंडियन आयल पेट्रोल पंप के नजदीक सड़क क्रास करने लगा तो कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके चाचा रमेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार सहित चालक फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।