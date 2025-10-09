फिरोजपुर में ऑस्ट्रेलियाई पंजाबियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दिखाया बड़ा दिल, हंभला फाउंडेशन के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनवाई घरों की छतें

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हंभला फाउंडेशन लगातार सेवा कार्य कर रही है। गांव हजारा सिंह वाला में लगाए गए मुड़ वसेबा कैंप के तहत संस्था के सेवादार प्रभावित इलाकों का सर्वे कर जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में फाउंडेशन ने तीन परिवारों के गिरे हुए घरों की छतें डालने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बसे पंजाबी समाज की ओर से भेजी गई राशि भेंट की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फाउंडेशन के प्रधान डा. सुरजीत सिंह सिधू, जनरल सचिव गामा सिधू, सीनियर मीत प्रधान जगदीप वड़िंग, पीके, तरलोचन मुसाफिर, कंवलजीत कौर, ऋषि राही और गुरप्रीत सिंह भंबा लंडा ने बताया कि संगठन के सेवादार लगातार हुसैनीवाला क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांवों में राहत कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गांव टेंडीवाला में बहका सिंह, गुरजीत सिंह और चिमन सिंह के घरों की छतें बाढ़ के कारण गिर गई थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बसे एनआरआई निर्मल सिंह बराड़, सुखजीत सिंह, गुरभेज सिंह संधू, अमृतपाल सिंह विरक, स्वरनजीत सिंह शवी, वरिंदर सिंह विरक, मनिंदर सिंह सेखों, मनजीत सिंह बब्बा और मनिंदर सिंह गोरा ने आर्थिक सहायता भेजी, जिससे इन तीनों परिवारों की छतें डलवाई गईं।