Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिरोजपुर में ऑस्ट्रेलियाई पंजाबियों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दिखाया बड़ा दिल, हंभला फाउंडेशन के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनवाई घरों की छतें

    By Kapil Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलियाई पंजाबी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हंभला फाउंडेशन के साथ आगे आए हैं। उन्होंने गांव हजारा सिंह वाला में कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों को सर्वे किया। ऑस्ट्रेलिया में बसे पंजाबियों ने तीन परिवारों के गिरे हुए घरों की छतें बनवाने के लिए आर्थिक मदद भेजी। फाउंडेशन की इस सेवा भावना की सराहना की जा रही है और प्रभावित परिवारों ने आभार व्यक्त किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑस्ट्रेलियाई पंजाबियों ने हंभला फाउंडेशन के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनवाई घरों की छतें (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हंभला फाउंडेशन लगातार सेवा कार्य कर रही है। गांव हजारा सिंह वाला में लगाए गए मुड़ वसेबा कैंप के तहत संस्था के सेवादार प्रभावित इलाकों का सर्वे कर जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में फाउंडेशन ने तीन परिवारों के गिरे हुए घरों की छतें डालने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बसे पंजाबी समाज की ओर से भेजी गई राशि भेंट की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फाउंडेशन के प्रधान डा. सुरजीत सिंह सिधू, जनरल सचिव गामा सिधू, सीनियर मीत प्रधान जगदीप वड़िंग, पीके, तरलोचन मुसाफिर, कंवलजीत कौर, ऋषि राही और गुरप्रीत सिंह भंबा लंडा ने बताया कि संगठन के सेवादार लगातार हुसैनीवाला क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांवों में राहत कार्य कर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि गांव टेंडीवाला में बहका सिंह, गुरजीत सिंह और चिमन सिंह के घरों की छतें बाढ़ के कारण गिर गई थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बसे एनआरआई निर्मल सिंह बराड़, सुखजीत सिंह, गुरभेज सिंह संधू, अमृतपाल सिंह विरक, स्वरनजीत सिंह शवी, वरिंदर सिंह विरक, मनिंदर सिंह सेखों, मनजीत सिंह बब्बा और मनिंदर सिंह गोरा ने आर्थिक सहायता भेजी, जिससे इन तीनों परिवारों की छतें डलवाई गईं।

    बाकी राशि अन्य जरूरतमंद परिवारों में वितरित की जाएगी। इस मौके पर जीवनजीत सिंह टोनी, हरदेव सिंह संधू, अशोक कुमार, रणबीर राणा और सरपंच गुरनाम सिंह टेंडीवाला भी मौजूद रहे। प्रभावित परिवारों ने फाउंडेशन और प्रवासी भारतीयों का आभार जताया। हंभला फाउंडेशन की इस सेवा भावना की हर ओर सराहना की जा रही है।