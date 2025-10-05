फिरोजपुर में घर में घुसकर परिवार पर हमला, चार आरोपियों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना मल्लांवाला की पुलिस ने घर में घुसकर परिवार से मारपीट के आरोप में चार लोगों पर केस दर्ज किया है।

पुलिस को दिए बयान में जसवंत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी वार्ड नंबर तीन मल्लांवाला ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने परिवार सहित घर में मौजूद था।

शाम करीब चार बजे गुरमुख सिंह, स्वर्ण कौर पत्नी गुरमुख सिंह निवासी वार्ड नंबर तीन मल्लांवाला, बिट्टू निवासी माहले वाला व अमरजीत सिंह निवासी फत्तू ढींगा जिला कपूरथला ने उसके घर में घुसकर उसके व उसके परिवार के साथ मारपीट की और उन्हें मारने की धमकियां दी। पुलिस ने आरोपितों पर मामला दर्ज कर लिया है।