पंजाब में 12वीं के छात्र के बैग से बरामद हुआ कट्टा, स्कूल में मचा हड़कंप
फिरोजपुर के गट्टी राजोके गांव के एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र के बैग से देसी कट्टा बरामद हुआ। स्कूल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया और कट्टे को जब्त कर लिया। पूछताछ में छात्र ने बताया कि उसे यह कट्टा उसके दोस्त ने दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। सरहदी गांव गट्टी राजोके के सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी के बैग से देसी कट्टा बरामद हुआ है। विद्यार्थी बैग में देसी कट्टा लेकर अपने साथी विद्यार्थियों के साथ स्कूल में पहुंचा था। इसके बाद स्कूल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देसी कट्टे को कब्जे लेकर विद्यार्थी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि विद्यार्थी को यह देसी कट्टा किसी तस्कर ने आगे डिलीवरी के लिए दिया था। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की।
डीएसपी शहरी सुखविंदर सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान विद्यार्थी ने बताया कि उसके दोस्त ने उक्त कट्टा उसे दिया था जोकि काफी पुराना है। अब तक उसकी ओर से किसी वारदात को अंजाम दिया गया है या कोई ओर अपराध किया गया है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है।
