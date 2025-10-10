पंजाब में 12वीं के छात्र के बैग से बरामद हुआ कट्टा, स्कूल में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। सरहदी गांव गट्टी राजोके के सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी के बैग से देसी कट्टा बरामद हुआ है। विद्यार्थी बैग में देसी कट्टा लेकर अपने साथी विद्यार्थियों के साथ स्कूल में पहुंचा था। इसके बाद स्कूल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देसी कट्टे को कब्जे लेकर विद्यार्थी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि विद्यार्थी को यह देसी कट्टा किसी तस्कर ने आगे डिलीवरी के लिए दिया था। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की।