फिरोजपुर: पराली जलाने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन, गुरुहरसहाय में एक साथ 12 किसानों पर केस

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना गुरुहरसहाय पुलिस ने पराली जलाने वाले 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

एएसआइ जसपाल चंद ने बताया कि सूचना मिली थी कि गुरुहरसहाय के विभिन्न क्षेत्रों में मलकीत सिंह, चमकौर सिंह, जलोर सिंह, सुपबीर कौर विधवा मेजर सिंह, गुरमीत सिंह, मोहन सिंह, हरपिंद्र सिंह, ठाना सिंह वासी शरीह वाला बराड़, गुरमुख सिंह, शिंगारा सिंह, वंजार सिंह व बूड़ सिंह निवासी माड़े कलां के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में केस दर्ज किया है।