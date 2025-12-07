Language
    फाजिल्का में ट्रक की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, महिला सहित दो की मौत; 3 अन्य घायल

    By Mohit Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    रविवार शाम फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर जलालाबाद के पास एक कार और ट्रक की टक्कर में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। ...और पढ़ें

    जलालाबाद में कार-ट्रक टक्कर में दो की मौत और तीन घायल।

    संवाद सूत्र, जलालाबाद। फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर गांव अमीरखास के पास रविवार देर शाम एक कार व ट्रक की टक्कर में महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार घूमते हुए सड़क पार जाकर रूकी और उसके परखच्चे दूर-दूर तक बिखर गए।

    कार में सवार पांच लोगों में से एक महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह घायलों को कार से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत जलालाबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

    जानकारी के अनुसार जलालाबाद से फिरोजपुर की ओर जा रहा एक ट्रक सामान्य रफ्तार में हाईवे से गुजर रहा था, तभी सामने से आ रही एक कार की टक्कर ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार घूमते हुए सड़क के दूसरी ओर जाकर रुकी। कार के परखच्चे चारों तरफ फैल गए।

    हादसे के बाद स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। कार में कुल पांच लोग सवार थे, जो फिरोजपुर में एक विवाह समारोह से वापस लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को जलालाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

    ट्रक चालक ने बताया कि वह जलालाबाद से अमृतसर के लिए चावल लेकर जा रहा था। टक्कर के दौरान ब्रेक लगाई, लेकिन कार तेजी के साथ टक्कर के बाद दूसरी ओर घूम गई। सरकारी अस्पताल के डाक्टर सुमित लूना ने बताया कि अस्पताल में पांच लोग गंभीर रूप से घायल लाए गए थे।

    एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीटी स्कैन के लिए भेजा गया है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है।

    हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम

    अमीर खास के निकट हुए हादसे के बाद हाईवे पर करीब आधा किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दुर्घटना के बाद ट्रक और कार दोनों सड़क के बीचों-बीच फंस गए थे, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम हटाने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर प्रयास किए।

    लिस अधिकारी जुगराज सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी और घायलों को अस्पताल भेजने के बाद वाहन हटाने का काम शुरू कर दिया गया। कुछ देर मशक्कत के बाद हाईवे को पूरी तरह खोल दिया गया और अब यातायात सामान्य हो गया है।