Punjab News: अबोहर में चाबी निकालने गई महिला, स्टार्ट हो गया ट्रैक्टर, नीचे आने से मौत

संवाद सहयोगी, अबोहर। गांव बजीदपुर भोमा में घर में सोमवार शाम खड़ा ट्रैक्टर अचानक चल पड़ा जिसके नीचे आने से महिला की मौत हो गई। ट्रैक्टर में चाबी लगी हुई थी और उस पर बैठे बच्चे को उतारने व चाबी निकालने का महिला प्रयास कर रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर स्टार्ट होकर चल पड़ा, जिसके अगले पहिये के नीचे आकर महिला गंभीर जख्मी हो गई।

स्वजनों ने उसे बठिंडा के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया जहां मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान 50 वर्षीय महेंद्र कौर के रूप में हुई है। मृतका के स्वजनों ने बताया कि उनके पड़ोसी अपने करीब चार साल के बच्चे को उनके घर छोड़ गए थे। महेंद्र कौर ट्रैक्टर में चाबी निकालने लगी। जैसे ही वह चाबी निकालने लगी तो ट्रैक्टर सेल्फ लगने से स्टार्ट हो गया।