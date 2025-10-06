Language
    फाजिल्का-फिरोजपुर रोड पर दर्दनाक हादसा, मां की अस्थियां लेकर जा रहे बेटे की मौत; चार घायल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:59 PM (IST)

    फाजिल्का-फिरोजपुर रोड पर चांदमारी के पास सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए। कार असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई जिससे यह हादसा हुआ। मृतक सूरज अबोहर का रहने वाला था जो अपनी मां की अस्थियां विसर्जन के लिए ब्यास जा रहा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    फाजिल्का में दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौत, चार घायल। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का-फिरोजपुर रोड पर सोमवार सुबह चांदमारी के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    हादसा उस समय हुआ जब कार असंतुलित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सवार सभी लोग अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और राहगीरों ने राहत कार्य शुरू किया।

    घायलों को फाजिल्का के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान सूरज वासी अबोहर के रूप में हुई है, जो अपनी मां की अस्थियां विसर्जन के लिए ब्यास जा रहा था। हादसे में घायल सभी लोग मृतक के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।