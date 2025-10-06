फाजिल्का-फिरोजपुर रोड पर दर्दनाक हादसा, मां की अस्थियां लेकर जा रहे बेटे की मौत; चार घायल

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का-फिरोजपुर रोड पर सोमवार सुबह चांदमारी के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा उस समय हुआ जब कार असंतुलित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सवार सभी लोग अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और राहगीरों ने राहत कार्य शुरू किया।