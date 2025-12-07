फाजिल्का में दर्दनाक हादसा, ट्रक-कार की टक्कर में दो की मौत; शादी समारोह से लौट रहा था परिवार

संवाद सूत्र, जलालाबाद (फाजिल्का)। फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर अमीर खास गांव के निकट देर शाम हुए भीषण हादसे ने दो जानें ले ली। विवाह समारोह से लौट रहा एक परिवार कार में सवार था, तभी सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क पर घूमते हुए दूसरी ओर जा पहुंची और उसके परखच्चे आधे किलोमीटर क्षेत्र में बिखर गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांच सदस्यों में से एक महिला और एक पुरुष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कार को काटकर घायलों को बाहर निकालते हुए एम्बुलेंस की मदद से जलालाबाद के सरकारी अस्पताल भेजा।

ट्रक चालक के अनुसार, वह सामान्य रफ्तार में अमृतसर की दिशा में जा रहा था और कार अचानक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। जोरदार झटके के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सुमित लूना ने बताया कि पांच गंभीर रूप से घायल लोगों को लाया गया था, जिनमें से दो की मृत्यु हो चुकी थी, जबकि तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीटी स्कैन के लिए भेजा गया है।

अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को घटना की जानकारी देकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। टक्कर के बाद हाईवे पर करीब आधा किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ट्रक और कार के बीचोंबीच फंसे रहने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया था।