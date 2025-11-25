Language
    फाजिल्का में दर्दनाक हादसा, कैंटर की टक्कर से बाइक सवार तीन बच्चों के पिता की मौत

    By Raj Kumar Narula Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:55 PM (IST)

    अबोहर के पास गांव गिद्दड़ांवाली में एक कैंटर की टक्कर से बाइक सवार काका राम की मौत हो गई। काका राम, जो तीन बच्चों के पिता थे, मौजगढ़ से दवा लेकर लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि कैंटर चालक फरार है।

    कैंटर की टक्कर में तीन बच्चों के पिता की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, अबोहर। श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित गांव गिद्दड़ांवाली के निकट सोमवार देर रात एक कैंटर की टक्कर से बाइक सवार तीन बच्चों के पिता की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक काका राम (42) पुत्र महेंद्र राम भेड़ें चराने का काम करता था और दो लड़कियों व एक लड़के का पिता था।

    सोमवार देर शाम को वह बाइक पर सवार होकर गांव मौजगढ़ में भेड़ों की दवा लेने के लिए गया था, जब वह दवा लेकर वापस अपने गांव गिदड़ांवाली आ रहा था तो गिदड़ांवाली के निकट पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। खुइयां सरवर पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया व मामले की जांच शुरू कर दी है।