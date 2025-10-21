अबोहर में दीवाली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पोटाश पटाखे बनाने वाले तीन गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, अबोहर। थाना खुइयां सरवर पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए पोटाश से अवैध रूप से पटाखे बना रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपित लाइसेंस के पोटाश से पटाखे तैयार कर बेच रहे थे।

एचसी लवप्रीत सिंह ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से अपने घर में पोटाश व बारूद के साथ पटाखे बना रहे हैं। पुलिस ने रेड कर सुशील कुमार, सुरेंद्र व बलराज कुमार निवासी पंजकोसी को गिरफ्तार कर लिया है।