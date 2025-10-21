अबोहर में दीवाली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पोटाश पटाखे बनाने वाले तीन गिरफ्तार
अबोहर में पुलिस ने पोटाश से अवैध पटाखे बनाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लाइसेंस के पोटाश का इस्तेमाल कर पटाखे बनाकर बेच रहे थे। पुलिस ने सूचना मिलने पर छापा मारकर सुशील कुमार, सुरेंद्र और बलराज कुमार को गिरफ्तार किया। दीपावली पर पोटाश के पटाखों का चलन गैरकानूनी है और खतरनाक भी।
संवाद सहयोगी, अबोहर। थाना खुइयां सरवर पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए पोटाश से अवैध रूप से पटाखे बना रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपित लाइसेंस के पोटाश से पटाखे तैयार कर बेच रहे थे।
एचसी लवप्रीत सिंह ने बताया कि रविवार को सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध रूप से अपने घर में पोटाश व बारूद के साथ पटाखे बना रहे हैं। पुलिस ने रेड कर सुशील कुमार, सुरेंद्र व बलराज कुमार निवासी पंजकोसी को गिरफ्तार कर लिया है।
गौरतलब है कि दीपावली पर भारी मात्रा में युवा पोटाश से पटाखे चलाते हैं पटोश बेचना भी गैरकानूनी है। दीपावली पर भारी मात्रा में पोटाश व इसको चलाने के लिए अवैध रूप से तैयार किए गए औजार बेजे जा रहे हैं।
