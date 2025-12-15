जगसीर बल्लुआणा के अंतिम संस्कार पर पहुंचे सुखबीर बादल, चुनावों के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत

जागरण संवाददाता, फाजिल्का। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने जगसीर सिंह बल्लूआणा के अंतिम संस्कार में पहुंचकर अंतिम विदाई दी।। बल्लूआणा की कल चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर हुई धक्कामुक्की में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। बादल ने परिवार के साथ शोक साझा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुखबीर ने कहा कि बल्लूआणा अकाली दल के मेहनती नेता थे। उन्होंने गुरु साहिब से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को भाई मानने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।

बीते दिन हुई थी चुनाव के दौरान मृत्यु कल हुई घटना में पोलिंग बूथ पर धक्कामुक्की के दौरान जगसीर सिंह को दिल का दौरा पड़ा था। जगसीर सिंह बल्लूआणा चुनाव प्रक्रिया पत्र लेने गए थे, तभी धक्केशाही में उनका बीपी अचानक बढ़ गया। उन्हें बठिंडा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वे पूर्व सरपंच टहिल सिंह के पुत्र थे।राजनीतिक महत्व